- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 271
- Час на прочитання
- 1 хв
У гарному костюмі і лубутенах: Іванка Трамп на саміті в університеті
Донька президента США в образі total black виступила на заході.
Іванка Трамп взяла участь у Yale CEO Summit, який відбувся у Єльському університеті. В Instagram Stories вона виклала знімки звідти.
Для своєї появи бізнесвумен обрала гарний діловий костюм чорного кольору, який складався зі спідниці-олівця і приталеного жакета з асиметричним бортом. Талію вона підкреслила чорним тонким ремінцем.
Аутфіт Іванка доповнила чорними туфлями на шпильках Christian Louboutin з фірмовою червоною підошвою.
У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із бежевою помадою, лаконічні сережки у вухах і каблучка з діамантом на руці.
Нагадаємо, Іванка Трамп показала підрослу доньку Арабеллу в сукні.