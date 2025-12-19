ТСН у соціальних мережах

Суспільство
271
1 хв

У гарному костюмі і лубутенах: Іванка Трамп на саміті в університеті

Донька президента США в образі total black виступила на заході.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп взяла участь у Yale CEO Summit, який відбувся у Єльському університеті. В Instagram Stories вона виклала знімки звідти.

/ © Instagram Іванки Трамп

© Instagram Іванки Трамп

Для своєї появи бізнесвумен обрала гарний діловий костюм чорного кольору, який складався зі спідниці-олівця і приталеного жакета з асиметричним бортом. Талію вона підкреслила чорним тонким ремінцем.

/ © Instagram Іванки Трамп

© Instagram Іванки Трамп

Аутфіт Іванка доповнила чорними туфлями на шпильках Christian Louboutin з фірмовою червоною підошвою.

/ © Instagram Іванки Трамп

© Instagram Іванки Трамп

У неї було ідеально рівне укладання, макіяж із бежевою помадою, лаконічні сережки у вухах і каблучка з діамантом на руці.

Нагадаємо, Іванка Трамп показала підрослу доньку Арабеллу в сукні.

