Суспільство
101
1 хв

У гарному вбранні і з сумкою Dior: принцеса Марі-Шанталь з чоловіком-принцом відвідала церемонію в Лондоні

Грецька принцеса Марі-Шанталь та її чоловік принц Павлос відвідали світську церемонію у Лондоні.

Ольга Кузьменко
Принцеса Марі-Шанталь та принц Павлос

Принцеса Марі-Шанталь та принц Павлос / © Getty Images

Королівські особи були присутні на церемонії Fashion Awards 2025, лондонському Альберт-голі — місці, яке часто відвідують члени британської королівської родини.

Принцеса Марі-Шанталь вийшла у світське суспільство у кремовій сорочці з бантом на шиї та максіспідниці, підібраній до тону із високою талією. Вона розпустила біляве волосся, зробила макіяж очей зі стрілками та блискучими тінями на повіках і червоною помадою підкреслила губи. У вухах Марі-Шанталь були золоті сережки, а в руках вона тримала сумку Lady Dior — улюблений аксесуар покійної принцеси Уельської Діани.

Принцеса Марі-Шанталь та принц Павлос / © Getty Images

Принцеса Марі-Шанталь та принц Павлос / © Getty Images

Її чоловік принц Павлос одягнув чорний смокінг, білу сорочку і краватку-метелика. Пара разом позувала перед камерами фотографів.

Нагадаємо, на цьому самому модному заході були присутні багато знаменитостей. Серед них була і акторка Шерон Стоун, яка обрала для виходу у світ стильний штанний костюм.

101
