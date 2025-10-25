- Дата публікації
У гарних сукнях і в компанії бабусі-королеви: принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали церемонію
Майбутня королева Іспанії — принцеса Леонор та її сестра інфанта Софія відвідали церемонію вручення премій «Принцеси Астурійської», яка відбулася вчора ввечері в Ов’єдо.
Принцеса Леонор обрала для світського виходу жакардову сукню від шведського бренду H&M зі злегка розкльошеним силуетом завдяки складкам на талії. Образ вона доповнила чорними туфлями-слінгбеками від Сarolina Herrera на невисоких підборах.
Дівчина зачесала густе довге волосся по центральному проділу і зробила легке укладання хвилями, зібравши волосся з одного боку, а на її обличчі був виразний макіяж.
Її молодша сестра Софія обрала сукню кольору бордо з шаллю від Miphai та взула бежеві балетки зі шкіри від Magrit Shoes на невисоких підборах. Інфанта розпустила волосся, частина його зібрала шпилькою, зробила виразний макіяж і доповнила образ каблучкою своєї матері від Karen Hallam.
Також на церемонію приїхала королева Софія — мати короля Філіпа VI. Вона приїхала у світлому штанному костюмі з вишивкою та туфлях на підборах, а також взяла світлий клатч.