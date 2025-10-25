У гарних сукнях і в компанії бабусі-королеви: принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали церемонію

Королева Софія, принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор обрала для світського виходу жакардову сукню від шведського бренду H&M зі злегка розкльошеним силуетом завдяки складкам на талії. Образ вона доповнила чорними туфлями-слінгбеками від Сarolina Herrera на невисоких підборах.

Дівчина зачесала густе довге волосся по центральному проділу і зробила легке укладання хвилями, зібравши волосся з одного боку, а на її обличчі був виразний макіяж.

Королева Софія, принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Її молодша сестра Софія обрала сукню кольору бордо з шаллю від Miphai та взула бежеві балетки зі шкіри від Magrit Shoes на невисоких підборах. Інфанта розпустила волосся, частина його зібрала шпилькою, зробила виразний макіяж і доповнила образ каблучкою своєї матері від Karen Hallam.

Також на церемонію приїхала королева Софія — мати короля Філіпа VI. Вона приїхала у світлому штанному костюмі з вишивкою та туфлях на підборах, а також взяла світлий клатч.