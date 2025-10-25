ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

У гарних сукнях і в компанії бабусі-королеви: принцеса Леонор та інфанта Софія відвідали церемонію

Майбутня королева Іспанії — принцеса Леонор та її сестра інфанта Софія відвідали церемонію вручення премій «Принцеси Астурійської», яка відбулася вчора ввечері в Ов’єдо.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Софія, принцеса Леонор та інфанта Софія

Королева Софія, принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор обрала для світського виходу жакардову сукню від шведського бренду H&M зі злегка розкльошеним силуетом завдяки складкам на талії. Образ вона доповнила чорними туфлями-слінгбеками від Сarolina Herrera на невисоких підборах.

Дівчина зачесала густе довге волосся по центральному проділу і зробила легке укладання хвилями, зібравши волосся з одного боку, а на її обличчі був виразний макіяж.

Королева Софія, принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Софія, принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Її молодша сестра Софія обрала сукню кольору бордо з шаллю від Miphai та взула бежеві балетки зі шкіри від Magrit Shoes на невисоких підборах. Інфанта розпустила волосся, частина його зібрала шпилькою, зробила виразний макіяж і доповнила образ каблучкою своєї матері від Karen Hallam.

Також на церемонію приїхала королева Софія — мати короля Філіпа VI. Вона приїхала у світлому штанному костюмі з вишивкою та туфлях на підборах, а також взяла світлий клатч.

Королева Софія, принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Королева Софія, принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
11
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie