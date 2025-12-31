У гарних вбраннях і біля ялинки: Володимир і Олена Зеленські привітали українців із Новим роком

Олена та Володимир Зеленські / © Instagram Олени Зеленської

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська опублікували в Instagram спільну святкову світлину. На ній вони постали, тримаючись за руки, біля новорічної ялинки, прикрашеної іграшками золотого та мідного кольорів, золотистими стрічками, сніжинками і ліхтариками.

Перша леді одягнена у гарну білу сорочку з гострим коміром, пишними рукавами і білою вишивкою на одному боці від українського бренду Gunia Project. Свій образ Олена доповнила ефектною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем та елегантними перлинними сережками.

На президентові була стильна чорна сорочка, вишита синіми, коричневими і бежевими нитками від українського бренду Etnodim. Вишиванку прикрашає орнамент «звір».

«Ще один рік минає, виборений відданістю й стійкістю, принциповістю та щоденною працею українців.

Цей рік став можливим завдяки нашим захисникам — тим, хто відстояв його не лише для України, а й для всіх, хто цінує свободу та гідність.

Далі разом йдемо з тим, що нас тримає: досвідом і пам’яттю, рідним словом, надією та вірою. Беремо із собою здатність до спільнодії і людяність — те що попри все.

Віримо в мир, боремось за нього і працюємо заради цього. З Новим роком, дорогі українці!» — побажало президентське подружжя у дописі.