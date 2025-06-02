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У гламурних сукнях: королева Бельгії Матільда та її молодша дочка відвідали музичний конкурс
31 травня королева Бельгії Матильда та її молодша дочка, принцеса Елеонора, відвідали завершальний вечір 21-го конкурсу піаністів імені королеви Єлизавети, що відбувся у Брюссельському центрі образотворчих мистецтв.
Протягом вечора мати та дочка прослухали концерт, у якому брали участь конкурсанти з різних країн. З цієї нагоди принцеса Елеонора вдягла сукню з El Corte Inglés синього кольору. Її вбрання доповнювало краплеподібне декольте, а також широкий пояс-прикраса на талії. Королева ж одягла золоту сукню довжини міді.
Вбрання Її Величності було від Maison Natan — сукня повністю розшита лелітками і мала рукави флатер. Свій образ вона доповнила золотими туфлями на підборах, високою зачіскою та золотим браслетом-манжетою з діамантами.
Конкурс, який відвідали королівські особи, приймає молодих академічних музикантів та виконавців і проводиться у Брюсселі від 1937 року. Він названий на честь королеви Бельгії Єлизавети, яка патронувала його створення. Вона була великою шанувальницею музики і сама грала на скрипці.
Цьогорічний престижний конкурс виграв піаніст Нікола Меувсен. Це перший випадок, коли нідерландець став лауреатом цієї премії. Талановитий музикант позував із королевою та принцесою для фото.
Минулого року королева та принцеса також відвідали цей конкурс і привернули багато уваги, оскільки одягли вбрання в одному кольорі.