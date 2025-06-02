У гламурних сукнях: королева Бельгії Матільда та її молодша дочка відвідали музичний конкурс

Королева Матильда, принцеса Елеонора та Нікола Меувсен / © Getty Images

Реклама

Протягом вечора мати та дочка прослухали концерт, у якому брали участь конкурсанти з різних країн. З цієї нагоди принцеса Елеонора вдягла сукню з El Corte Inglés синього кольору. Її вбрання доповнювало краплеподібне декольте, а також широкий пояс-прикраса на талії. Королева ж одягла золоту сукню довжини міді.

Вбрання Її Величності було від Maison Natan — сукня повністю розшита лелітками і мала рукави флатер. Свій образ вона доповнила золотими туфлями на підборах, високою зачіскою та золотим браслетом-манжетою з діамантами.

Королева Матильда, принцеса Елеонора та Нікола Меувсен / © Getty Images

Конкурс, який відвідали королівські особи, приймає молодих академічних музикантів та виконавців і проводиться у Брюсселі від 1937 року. Він названий на честь королеви Бельгії Єлизавети, яка патронувала його створення. Вона була великою шанувальницею музики і сама грала на скрипці.

Реклама

Цьогорічний престижний конкурс виграв піаніст Нікола Меувсен. Це перший випадок, коли нідерландець став лауреатом цієї премії. Талановитий музикант позував із королевою та принцесою для фото.

Минулого року королева та принцеса також відвідали цей конкурс і привернули багато уваги, оскільки одягли вбрання в одному кольорі.

Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда і король Філіп / © Associated Press Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Король Філіп і королева Матильда відводять принцесу Елеонор в школу / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда і король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Король Філіп і королева Матильда відводять принцесу Елеонор в школу / © Getty Images