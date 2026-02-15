- Дата публікації
У гороховій блузці та сарафані: королева Камілла на прийомі в Кларенс-гаусі
Королева Камілла провела черговий прийом у Кларенс-гаусі, у Лондоні.
Її Величність приймала у себе Фредді та команду службових собак. На прийомі королева з’явилася у білій блузці у дрібний чорний горох та чорному сарафані, взула високі замшеві чоботи на підборах і доповнила образ перлинними сережками-висячками у вухах.
У Камілли було зроблено її фірмове укладання та легкий денний макіяж на обличчі.
Дружина короля Чарльза обожнює собак та охоче патронує організації з тваринами. Минулого літа королева взяла з притулку Баттерсі нового вихованця — собаку на прізвисько Моллі. Камілла також є патроном цієї організації та не вперше бере звідти тварин.