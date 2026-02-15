У гороховій блузці та сарафані: королева Камілла на прийомі в Кларенс-гаусі

Королева Камілла / © Getty Images

Реклама

Її Величність приймала у себе Фредді та команду службових собак. На прийомі королева з’явилася у білій блузці у дрібний чорний горох та чорному сарафані, взула високі замшеві чоботи на підборах і доповнила образ перлинними сережками-висячками у вухах.

У Камілли було зроблено її фірмове укладання та легкий денний макіяж на обличчі.

Королева Камілла / © Getty Images

Дружина короля Чарльза обожнює собак та охоче патронує організації з тваринами. Минулого літа королева взяла з притулку Баттерсі нового вихованця — собаку на прізвисько Моллі. Камілла також є патроном цієї організації та не вперше бере звідти тварин.

Реклама