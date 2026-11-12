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У гороховій блузці та сарафані: королева Камілла організувала прийом у Кларенс-гаусі
Королева Камілла організувала черговий прийом у Кларенс-гаусі — будинку, де вона мешкає з королем Чарльзом.
Камілла вітала Габі Вуд, виконавчу директорку фонду Букерівської премії (Booker Prize Foundation), на прийомі у Кларенс-гаусі у Лондоні.
Захід було організовано на честь авторів, які увійшли до шортлиста премії, членів журі та її прихильників, а також було присвячено Букерівській премії 2026 року та нещодавно заснованій «Дитячій Букерівській премії».
На прийомі королева з'явилася у стриманому образі: чорному сарафані, шифоновій блузі темно-синього кольору в дрібний білий горох з довгими рукавами з воланами на манжетах, і взула чорні чоботи з гострими носками на невисокому стійкому підборі.
Її Величність доповнила свій образ невеликою діамантовою брошкою у вигляді маленького банта, сережками-кліпсами з перлами та своїм улюбленим браслетом Van Cleef & Arpels на зап'ясті. Королева зробила укладання та макіяж і була у чудовому настрої.
Нагадаємо, минулими вихідними принцеса Кейт і королева Камілла вийшли на балкон під час церемонії пам'яті полеглих у Лондоні. Тоді Її Величність продемонструвала скромний образ у темному кольорі.