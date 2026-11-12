ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
400
Час на прочитання
1 хв

У гороховій блузці та сарафані: королева Камілла організувала прийом у Кларенс-гаусі

Королева Камілла організувала черговий прийом у Кларенс-гаусі — будинку, де вона мешкає з королем Чарльзом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Королева Камілла та Габі Вуд

Королева Камілла і Габі Вуд / © Getty Images

Камілла вітала Габі Вуд, виконавчу директорку фонду Букерівської премії (Booker Prize Foundation), на прийомі у Кларенс-гаусі у Лондоні.

Захід було організовано на честь авторів, які увійшли до шортлиста премії, членів журі та її прихильників, а також було присвячено Букерівській премії 2026 року та нещодавно заснованій «Дитячій Букерівській премії».

Королева Камілла та Габі Вуд / © Getty Images

Королева Камілла та Габі Вуд / © Getty Images

На прийомі королева з'явилася у стриманому образі: чорному сарафані, шифоновій блузі темно-синього кольору в дрібний білий горох з довгими рукавами з воланами на манжетах, і взула чорні чоботи з гострими носками на невисокому стійкому підборі.

Її Величність доповнила свій образ невеликою діамантовою брошкою у вигляді маленького банта, сережками-кліпсами з перлами та своїм улюбленим браслетом Van Cleef & Arpels на зап'ясті. Королева зробила укладання та макіяж і була у чудовому настрої.

Королева Камілла та Габі Вуд / © Getty Images

Королева Камілла та Габі Вуд / © Getty Images

Нагадаємо, минулими вихідними принцеса Кейт і королева Камілла вийшли на балкон під час церемонії пам'яті полеглих у Лондоні. Тоді Її Величність продемонструвала скромний образ у темному кольорі.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie