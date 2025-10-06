У гороховій блузці та укорочених штанях: стильна королева Летиція відвідала зустріч

Королева Летиція / © Getty Images

Реклама

У межах заходу королева Летиція відвідала Інтегрований політехнічний центр професійної освіти, де спеціалізуються на фізичній культурі та спорті, готельній справі та обслуговуванні. Після прибуття королева Летиція відвідала зустріч, на якій їй розповіли про повсякденну роботу центру та проблеми, з якими стикаються молоді фахівці.

Для нової появи на публіці королева Летиція обрала нову блузку Hugo Boss білого кольору в дрібний горошок з круглим вирізом, вираженими збірками та манжетами, доповнивши її штанями-кюлотами з високою талією та поясом, також від цього бренду. На ній були туфлі бренду Sezane, що вже давно полюбився Її Величності, сережки іспанського бренду Gold & Roses з білого золота з діамантами і її улюблена каблучка Coreterno.

Королева Летиція / © Getty Images

Раніше королева Летиція, нагадаємо, відвідувала Національну дослідницьку раду Іспанії, де провела церемонію вручення премій ЮНІСЕФ, на яку приїхала у шовковій блузці з оборкою на рукавах рожевого відтінку та стильній шкіряній спідниці з розрізом Hugo Boss.

Реклама