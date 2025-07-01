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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
371
Час на прочитання
1 хв

У гороховій сукні і з молочним клатчем: королева Камілла побувала на відкритті бібліотеки

Королева Камілла та король Чарльз перебувають з візитом в Единбурзі, в Шотландії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Поки монарх оглядав Королівську роту лучників під час церемонії передачі ключів у садках палацу Голірудгаус, королева Камілла вітала лорда-лейтенанта сера Яна Ранкіна під час прибуття на офіційне відкриття бібліотеки Рато в Ньюбриджі на честь партнерства з Единбурзьким міжнародним книжковим фестивалем та міськими бібліотеками Единбурга в межах її поїздки до Шотландії на Голірудський тиждень.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королева з’явилася на публіці в милій чорній сукні в гороховий принт від Fiona Clare з білим коміром, в руках тримала клатч молочного кольору від бренду Launer, на зап’ясті у неї був улюблений браслет Van Cleef & Arpels, перлинні сережки-висячки у вухах та пластинчаста підвіска на шиї.

Камілла мала радісний вигляд, усміхалася, на її обличчі був денний макіяж, а волосся укладене у стильну зачіску.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що носить у своїй косметичці королева Камілла.

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