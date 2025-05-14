У гороховій сукні, як у принцеси Кейт: королева Камілла приїхала до Вестмінстерського абатства

Королева Камілла / © Associated Press

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Її Величність приїхала, щоб оглянути ранні етапи будівництва різниці короля, яка зараз будується поряд із історичним абатством.

Камілла одяглася в милу сукню в гороховий принт від Fiona Clare з білим коміром, яку носила нещодавно під час поїздки до Італії. До речі, схожа є й у гардеробі принцеси Уельської Кетрін. Вбрання королева доповнила чорним клатчем Bottega Veneta та чорними шкіряними туфлями Eliot Zed. Образ королева доповнила браслетами, зокрема і її улюбленим Van Cleef & Arpels, укладанням та макіяжем, перлинними сережками-висячками та пластинчастою підвіскою на шиї.

Королева Камілла / © Associated Press

Камілла є покровителькою проєкту різниці Вестмінстерського абатства, її зустрічав декан Вестмінстера, а також архітектор проєкту Птолемей Дін.

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Королева Камілла / © Associated Press

У новій будівлі розмістяться пункт приймання відвідувачів, пункт продажу квитків та пункт охорони, що допоможе відвести потік відвідувачів від самого абатства та зберегти його як священне місце. Королева також взяла участь у церемонії, яка включала молитви та виступ хору абатства.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, вчора король Чарльз та королева Камілла відвідали ботанічний сад у Лондоні.