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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У гороховій сукні, як у принцеси Кейт: королева Камілла приїхала до Вестмінстерського абатства

Королева Камілла відкрила перший камінь у фундамент різниці, яка будується на честь її чоловіка — короля Чарльза III у Вестмінстерському абатстві в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність приїхала, щоб оглянути ранні етапи будівництва різниці короля, яка зараз будується поряд із історичним абатством.

Камілла одяглася в милу сукню в гороховий принт від Fiona Clare з білим коміром, яку носила нещодавно під час поїздки до Італії. До речі, схожа є й у гардеробі принцеси Уельської Кетрін. Вбрання королева доповнила чорним клатчем Bottega Veneta та чорними шкіряними туфлями Eliot Zed. Образ королева доповнила браслетами, зокрема і її улюбленим Van Cleef & Arpels, укладанням та макіяжем, перлинними сережками-висячками та пластинчастою підвіскою на шиї.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Камілла є покровителькою проєкту різниці Вестмінстерського абатства, її зустрічав декан Вестмінстера, а також архітектор проєкту Птолемей Дін.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

У новій будівлі розмістяться пункт приймання відвідувачів, пункт продажу квитків та пункт охорони, що допоможе відвести потік відвідувачів від самого абатства та зберегти його як священне місце. Королева також взяла участь у церемонії, яка включала молитви та виступ хору абатства.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Нагадаємо, вчора король Чарльз та королева Камілла відвідали ботанічний сад у Лондоні.

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