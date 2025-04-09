У гороховій сукні: королева Камілла в гарному луку приїхала до школи

Королева Камілла / © Getty Images

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Поки Чарльз перебував на приватній аудієнції у прем’єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні, королева Камілла зустрілася з учнями початкової школи Інституту Алессандро Мандзоні у Римі.

Її Величність зустрілася з учнями, які беруть участь у конкурсі, присвяченому 80-річчю Британської ради.

Королева Камілла / © Associated Press

Метою сьогоднішнього візиту Камілли до школи є пропаганда користі розвитку любові до літератури з раннього віку та відстоювання необхідності допомагати дітям вчитися читати.

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Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла мала чудовий вигляд в сукні-сорочці в горох і з білим коміром і в нюдових туфлях-човниках на підборах, а в руках вона тримала сумку Bottega Veneta.

Королева Камілла / © Associated Press

Пізніше сьогодні ввечері король та королева будуть почесними гостями на державному банкеті в Римі, і, як очікується, до них приєднаються провідні італійські діячі. Сьогодні подружжя святкує двадцяту річницю весілля і раніше палац поділився милим відео в Instagram.

Королева Камілла / © Getty Images