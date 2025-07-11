У гороховій сукні та еспадрильях: герцогиня Софі вирушила в закордонну поїздку

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

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60-річну дружину принца Едварда заскочили в місті Сараєво — столиці Боснії та Герцеговини, де вона перебуває в межах триденного візиту до країни, куди приїхала, щоб відзначити 30-ту річницю геноциду в Сребрениці.

Герцогиня Софі в перший свій день візиту була одягнена в синю сукню-сорочку в дрібний горох і з кремовим коміром і манжетами, а також плісованим подолом від Prada, взута у світлі еспадрильї на платформі від Toms. Образ Софі доповнювали маленькі сережки-кільця Giulia Barela Jewelry, улюблена золота підвіска на шиї та кілька каблучок, а в руках вона тримала сонцезахисні окуляри від Stella Mccartney.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images

Під час цієї поїздки ми побачимо ще кілька образів Софі.

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Декількома днями раніше, нагадаємо, герцогиня з’явилася на Вімблдонському тенісному турнірі в Лондоні. Там вона сяяла у білому подовженому жакеті Altuzarra та синій сукні у дрібний квітковий принт Proenza Schouler, а її образ доповнювали сережки-цвяшви з рожевого золота з діамантами від Сhopard та сонцезахисні окуляри від Сartier.

Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images