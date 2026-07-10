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У гороховій сукні та в чорних балетках: інфанта Софія приїхала підтримати сестру Леонор на церемонію
Інфанта Софія приїхала підтримати свою сестру принцесу Леонор на церемонію, де та здобула Великий хрест за заслуги в авіаційній сфері з рук свого батька короля Філіпа VI.
Церемонія відбулася в Мурсії, на якій були присутні король Філіп VI і королева Летиція, яка обрала для цього виходу у світ красиве вбрання ніжного рожевого кольору з мереживом.
19-річна інфанта Софія приїхала на церемонію у білій сукні А-силуету в гороховий принт від бренду Mango, яку доповнила чорними шкіряними балетками з відкритою п'ятою від Magrit.
У Софії було розпущене довге волосся, на обличчі легкий денний макіяж і вона зробила собі натуральний манікюр.
Раніше, нагадаємо, ми розповідали, який манікюр носить іспанська інфанта.