У гороховій сукні та в чорних балетках: інфанта Софія приїхала підтримати сестру Леонор на церемонію

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

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Церемонія відбулася в Мурсії, на якій були присутні король Філіп VI і королева Летиція, яка обрала для цього виходу у світ красиве вбрання ніжного рожевого кольору з мереживом.

19-річна інфанта Софія приїхала на церемонію у білій сукні А-силуету в гороховий принт від бренду Mango, яку доповнила чорними шкіряними балетками з відкритою п'ятою від Magrit.

Принцеса Леонор і король Філіп VI / © Getty Images

У Софії було розпущене довге волосся, на обличчі легкий денний макіяж і вона зробила собі натуральний манікюр.

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Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, який манікюр носить іспанська інфанта.

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