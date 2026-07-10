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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

У гороховій сукні та в чорних балетках: інфанта Софія приїхала підтримати сестру Леонор на церемонію

Інфанта Софія приїхала підтримати свою сестру принцесу Леонор на церемонію, де та здобула Великий хрест за заслуги в авіаційній сфері з рук свого батька короля Філіпа VI.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Леонор та інфанта Софія

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Церемонія відбулася в Мурсії, на якій були присутні король Філіп VI і королева Летиція, яка обрала для цього виходу у світ красиве вбрання ніжного рожевого кольору з мереживом.

19-річна інфанта Софія приїхала на церемонію у білій сукні А-силуету в гороховий принт від бренду Mango, яку доповнила чорними шкіряними балетками з відкритою п'ятою від Magrit.

Принцеса Леонор і король Філіп VI / © Getty Images

Принцеса Леонор і король Філіп VI / © Getty Images

У Софії було розпущене довге волосся, на обличчі легкий денний макіяж і вона зробила собі натуральний манікюр.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми розповідали, який манікюр носить іспанська інфанта.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
66
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