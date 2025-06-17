У гороховій сукні з бантом і бордових туфлях: принцеса Како в романтичному образі зустрілася зі студентами

Принцеса Како / © Associated Press

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Японська принцеса Како в межах свого офіційного візиту до Бразилії відвідала Бразильський університет, де зустрілася з його студентами.

Принцеса Како / © Associated Press

Її Величність з’явилася у вищому навчальному закладі в романтичному образі. На ній була біла закрита сукня довжини міді в чорний гороховий принт. Вбрання мало бант, довгі рукави та плісовану спідницю.

Принцеса Како / © Associated Press

Аутфіт Како доповнила бордовими туфлями на стійких підборах і бордовим шкіряним клатчем.

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Принцеса Како / © Associated Press

Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, зробила макіяж із помадою ягідного відтінку та прикрасила вуха срібними сережками з червоними намистинами.

Принцеса Како / © Associated Press

Нагадаємо, раніше принцеса Како відвідала японську громаду в місті Фос-ду-Ігуасу в червоній сукні міді вільного силуету.