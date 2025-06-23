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У гороховому сарафані на тлі моря: леді Кітті Спенсер показала фото з Греції
Леді Кітті Спенсер насолоджується відпочинком на грецькому Міконосі.
Племінниця принцеси Діани поділилася у своєму блогу в Instagram цілою низкою фотографій із відпочинку, показавши підписникам нереальну морську красу.
На Кітті був темно-синій сарафан у морському стилі у великий білий горох і з червоною шнурівкою на грудях. У руках леді Кітті тримала велику плетену сумку з торочкою на коричневих ручках, а образ доповнила сережками-цвяшками з діамантами, гарним макіяжем та недбалою зачіскою.
«Листівки з Міконоса 🌊», — підписала кадри леді Спенсер.
Кітті Спенсер любить пляжний відпочинок. Минулої весни вона показувала кадри зі своєю дочкою Афіною, які теж були зроблені на пляжі.