У гороховому сарафані на тлі моря: леді Кітті Спенсер показала фото з Греції

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

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Племінниця принцеси Діани поділилася у своєму блогу в Instagram цілою низкою фотографій із відпочинку, показавши підписникам нереальну морську красу.

Леді Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

На Кітті був темно-синій сарафан у морському стилі у великий білий горох і з червоною шнурівкою на грудях. У руках леді Кітті тримала велику плетену сумку з торочкою на коричневих ручках, а образ доповнила сережками-цвяшками з діамантами, гарним макіяжем та недбалою зачіскою.

© Instagram Леді Кітті Спенсер

«Листівки з Міконоса 🌊», — підписала кадри леді Спенсер.

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Леді Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер любить пляжний відпочинок. Минулої весни вона показувала кадри зі своєю дочкою Афіною, які теж були зроблені на пляжі.

Леді Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер