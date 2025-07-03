У гороховому сарафані на тонких бретельках: леді Амелія Віндзор відвідала Вімблдон

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

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Британська аристократка приїхала до Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету сьогодні у чорному сарафані довжини міді у дрібний гороховий принт на тонких бретельках, взута у шкіряні ляпанці на високій платформі нюдового кольору, а в руці тримала молочно-білу сумку на маленькій круглій ручці.

У Амелії було розпущене волосся, на обличчі був легкий макіяж, на шиї золота підвіска та кілька золотих каблучок на пальцях.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Нагадаємо, наприкінці червня леді Амелія відвідала літню вечірку в галереї Serpentine Gallery 2025 у галереї Serpentine у Лондоні. платформі. Тоді дівчина з’явилася на публіці в мініатюрній рожевій сукні міді на широких бретельках, зі сріблястою сумкою на ручці-ланцюжку і взута в рожеві босоніжки на високих підборах і платформі.

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