ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
132
Час на прочитання
1 хв

У гороховому топі на бретельках і спідниці: леді Амелія Віндзор у милому літньому луку приїхала до галереї

Леді Амелія Віндзор сходила на відкриття галереї RH London у Мейфері у Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Для цього світського виходу дівчина обрала просте літнє вбрання, яке складалося з топу на тонких бретельках і спідниці довжини трохи нижче колін у гороховий принт. Образ Амелія доповнила оксамитовими синіми балетками на пласкій підошві та маленькою кремовою сумкою на короткій ручці в руках.

Амелія розпустила своє світле волосся, зробила дуже лаконічний макіяж, а з прикрас на ній були золоті сережки і тонкі перли на шиї, на одній руці у неї був золотий браслет, а на інший годинник.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як леді Амелія у ягідній сукні та оксамитових туфлях з'явилася на вечірці в Лондоні та викликала фурор своїм яскравим образом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
132
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie