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У гороховому топі на бретельках і спідниці: леді Амелія Віндзор у милому літньому луку приїхала до галереї
Леді Амелія Віндзор сходила на відкриття галереї RH London у Мейфері у Лондоні.
Для цього світського виходу дівчина обрала просте літнє вбрання, яке складалося з топу на тонких бретельках і спідниці довжини трохи нижче колін у гороховий принт. Образ Амелія доповнила оксамитовими синіми балетками на пласкій підошві та маленькою кремовою сумкою на короткій ручці в руках.
Амелія розпустила своє світле волосся, зробила дуже лаконічний макіяж, а з прикрас на ній були золоті сережки і тонкі перли на шиї, на одній руці у неї був золотий браслет, а на інший годинник.
Нагадаємо, раніше ми показували, як леді Амелія у ягідній сукні та оксамитових туфлях з'явилася на вечірці в Лондоні та викликала фурор своїм яскравим образом.