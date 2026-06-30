У гороховому топі на бретельках і спідниці: леді Амелія Віндзор у милому літньому луку приїхала до галереї

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

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Для цього світського виходу дівчина обрала просте літнє вбрання, яке складалося з топу на тонких бретельках і спідниці довжини трохи нижче колін у гороховий принт. Образ Амелія доповнила оксамитовими синіми балетками на пласкій підошві та маленькою кремовою сумкою на короткій ручці в руках.

Амелія розпустила своє світле волосся, зробила дуже лаконічний макіяж, а з прикрас на ній були золоті сережки і тонкі перли на шиї, на одній руці у неї був золотий браслет, а на інший годинник.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як леді Амелія у ягідній сукні та оксамитових туфлях з'явилася на вечірці в Лондоні та викликала фурор своїм яскравим образом.

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