У горохових штанях і блузці з мереживом: дружина Дональда Трампа-молодшого під прицілом папараці у Монако

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Getty Images

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Дональд Трамп-молодший і його дружина Беттіна Андерсон потрапили під приціл папараці в Монте-Карло, куди вони приїхали на Гран-прі Монако «Формули-1». Подружжя гуляло містом, тримаючись за руки.

Беттіна була одягнена у білу блузку з мереживом та в чорні широкі штани з білим гороховим принтом. Вбрання вона скомбінувала з білими кедами і білою стьобаною сумкою на золотому ланцюжку. Андерсон зробила укладання з локонами, макіяж з глянцевим блиском на губах, вуха прикрасила діамантовими сережками-цвяшками, на обличчя одягла сонцезахисні окуляри, на шиї у неї був золотий ланцюжок, а на руках — золотий годинник і браслети.

Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Getty Images

На Дональдові була блакитна сорочка, кремові штани і замшеві темно-бежеві лофери. Лук він завершив сонцезахисними окулярами.

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Дональд Трамп-молодший і Беттіна Андерсон / © Associated Press

Нагадаємо, Дональд Трамп-молодший і модель і світська левиця Беттіна Андерсон одружилися 21 травня цьогоріч в Палм-Біч, після чого провели камерне святкування для близько 50 гостей на приватному острові на Багамах. Світлинами зі святкування ділилися його сестри — Іванка і Тіффані Трамп.

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