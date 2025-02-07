У гарному настрої: королева Соня вперше з'явилася на публіці після операції

87-річна королева Соня повернулася до роботи після перенесеної операції.
Королева Соня та її син кронпринц Гокон відвідали разом відкриття виставки "За королівським столом" в Осло.
Її Величність була в темному велюровому жакеті і чорних штанях зі стрілками, у неї на шиї була золота хустка, зав'язана в бант, на грудях брошка з перлиною, а у вухах великі сережки з перлами. У Соні було укладання та макіяж на обличчі, вона мала гарний вигляд і була в чудовому настрої.
Її син 51-річний кронпринц Хокон був одягнений у чорний класичний костюм, світлу сорочку та краватку у принт.
Нагадаємо, 16 січня королеві Соні встановили кардіостимулятор у лікарні Осло. Королівський палац заявив, що операція пройшла успішно. Пізніше папараці заскочили Соню дорогою з госпіталя додому до палацу.
Раніше ми писали, що про історію кохання простолюдинки Соні Гаральдсен та короля Гаральда V знімуть серіал, який покажуть у День усіх закоханих – 14 лютого.
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