У графітовому костюмі і пітонових туфлях: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні продемонструвала ефектний діловий лук
Джорджа Мелоні має чудове відчуття стилю. Навіть діловий образ вона може зробити цікавим.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася у Римі з президентом Палестини Махмудом Аббасом.
Прем’єрка з’явилася там в ефектному діловому образі. На ній була біла сорочка і костюм графітового відтінку, який складався з двобортного жакета з трьома клапанами для кишень та штанів вільного крою зі стрілками. Нагрудна кишеня була оздоблена акцентними стразами.
Аутфіт Мелоні доповнила графітовими туфлями з пітоновим тисненням на високих шпильках.
Джорджа зробила ідеально рівне укладання, макіяж із димчато-кремовими тінями і молочний манікюр. На руках у неї були каблучки.
