Суспільство
110
У графітовому костюмі і пітонових туфлях: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні продемонструвала ефектний діловий лук

Джорджа Мелоні має чудове відчуття стилю. Навіть діловий образ вона може зробити цікавим.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася у Римі з президентом Палестини Махмудом Аббасом.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єрка з’явилася там в ефектному діловому образі. На ній була біла сорочка і костюм графітового відтінку, який складався з двобортного жакета з трьома клапанами для кишень та штанів вільного крою зі стрілками. Нагрудна кишеня була оздоблена акцентними стразами.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Аутфіт Мелоні доповнила графітовими туфлями з пітоновим тисненням на високих шпильках.

Джорджа зробила ідеально рівне укладання, макіяж із димчато-кремовими тінями і молочний манікюр. На руках у неї були каблучки.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у кофті кольору айворі з мереживними аплікаціями постала на робочій вечері у Брюсселі.

