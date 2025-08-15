У графітовому вбранні і перлинних прикрасах: імператриця Японії Масако на поминальній службі

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператор Японії Нарухіто і його дружина імператриця Масако взяли участь у поминальній службі з нагоди 80-ї річниці поразки Японії у Другій світовій війні. Захід відбувся у залі Ніппон Будокан у Токіо.

Імператриця Масако з’явилася там у костюмі графітового відтінку із застібкою-аплікацією на жакеті. Вбрання вона доповнила капелюхом-таблеткою в тон і перлинними прикрасами — великими сережками-кліпсами з обрамленням із камінням та ниткою намиста. Її Величність зібрала волосся ззаду, а в макіяжі зробила акцент на чорних стрілках на повіках.

Імператор Нарухіто був одягнений у чорний піджак, чорний жилет, білу сорочку, сіру краватку з принтом і смугасті штани.

Нагадаємо, імператриця Масако на зустірч із бельгійською принцесою Астрід одягла вбрання кремового відтінку.