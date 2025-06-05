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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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165
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У гранатовому костюмі і за руку з чоловіком: перша леді Бразилії в Парижі

Розангела да Сілва продемонструвала, як можна поєднати офіційність з яскравістю, не порушуючи діловий протокол.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Президентське подружжя Бразилії

Президентське подружжя Бразилії / © Associated Press

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва з дружиною Розангелою да Сілвою з офіційним візитом приїхали до Парижа. Біля Єлисейського палацу їх зустрічали президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон. Фотографи зазнімкували милий момент, як вони всі йшли, тримаючись за руки.

Президентське подружжя Бразилії в Парижі / © Associated Press

Президентське подружжя Бразилії в Парижі / © Associated Press

Перша леді Бразилії одягла на офіційний прийом яскравий діловий костюм гранатового кольору, який складався з однобортного жакета з чіткою лінією плечей і прямих штанів зі стрілками, та білий топ. Вбрання Розангела доповнила чорними туфлями-човниками.

Президентське подружжя Бразилії в Парижі / © Associated Press

Президентське подружжя Бразилії в Парижі / © Associated Press

Сілва розпустила волосся, закинувши одне пасмо-чубчик назад і закріпивши його, зробила ніжний макіяж і наділа на обличчя оптичні окуляри в черепаховій оправі. На руках у неї був годинник зі шкіряним коричневим ремінцем і каблучки.

Президентське подружжя Бразилії в Парижі / © Associated Press

Президентське подружжя Бразилії в Парижі / © Associated Press

Президент Бразилії був одягнений у темно-синій костюм, світло-блакитну сорочку і смугасту різнокольорову краватку.

Президентське подружжя Бразилії в Парижі / © Associated Press

Президентське подружжя Бразилії в Парижі / © Associated Press

Нагадаємо, перша леді Франції Бріжит Макрон на цю зустріч одягла білосніжний ансамбль, який доповнила шовковою чорно-біло-золотавою хусткою з монограмою бренду Louis Vuitton.

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