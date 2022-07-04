У худі кольору кемел: пес Патрон похизувався стильною обновкою

Гардероб відомого пса-сапера поповнюється.

Пес Патрон похизувався обновкою, яка з'явилася у його гардеробі. На світлині в Instagramвін постав в худі кольору кемел, яке йому дуже пасує. Крім того, фото зроблене великим планом і Патрон на ньому має дуже милий вигляд.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

У дописі собака поділився міркуваннями про добро. Він впевнений, що добрі справи вам повернуться сторицею.

"У мого перекладача з собачої мови є хороша теорія, і називається вона "добро-кешбек". З дозволу оприлюдню. Щоразу коли ти робиш щось добре, безкорисливе чи щось глобально хороше - до тебе обов'язково прийде добро-кешбек: у вигляді чудових нових друзів, вільного місця для паркування під самим домом, якоїсь неймовірної знижки, чи навіть такого розкішного подарунку, який отримали українці у вигляді трьох Байрактарів.

При чому, у цієї системи немає перевірки балансу чи розміру добра, бо там працює святий рандом. Можеш просто допомогти сусіду позбирати черешню, а можеш купити діткам з сиротинця смаколиків. Добро-кешбек працює завжди (лише уявіть скільки добро-кешбеку отримають наші волонтери!)

Тепер ви знаєте, якщо вам дається щось наче просто-так - то це не просто-так. Але якщо і не дається зараз, то це не означає, що ця система не працює. Чим більше добра ви зробите - тим більше отримаєте.

Якщо ви читаєте зараз це — значить ви і сьогодні отримали добро-кешбек у вигляді життя. А якщо вам є, що їсти і кого цілувати, - то й поготів", - написав пес.

Нагадаємо, у гардеробі Патрона вже є дві гарні вишиванки і коричнева жилетка.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

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