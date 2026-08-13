У куртці кольору гакі і в обіймах чоловіка: Іванка Трамп показала сімейні фото з подорожі до Ісландії

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

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Іванка Трамп продовжує ділитися в Instagram кадрами з подорожі до Ісландії, куди вона вирушила разом із чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми трьома дітьми.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Цього разу Іванка опублікувала особливо романтичні світлини з чоловіком. На одному з фото подружжя позувало в обіймах на тлі водоспаду та квітучих люпинів, а на інших Джаред тримав дружину на руках.

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Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Закохані також не соромилися демонструвати свої почуття перед камерою і поцілувалися просто посеред ісландського пейзажу.

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Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Для прогулянок донька президента обрала комфортний лук у природній кольоровій гамі. На ній були темно-коричневі обтислі легінси, коричневий топ і подовжена куртка кольору гакі з накладними кишенями та поясом на талії. Аутфіт вона доповнила високими коричневими шкіряними чоботами на невисоких підборах.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Біля водоспаду Іванка позувала з розпущеним білявим волоссям, укладеним у легкі локони, і з макіяжем з акцентом на очах.

Джаред ля мандрівки також обрав максимально комфортне вбрання: темну куртку, джемпер, штани кольору хакі і трекінгове взуття.

Іванка також показала сімейний кадр з трьома дітьми — донькою Арабеллою та синами Джозефом і Теодором. Родина позувала на лавці біля традиційного темного будинку серед зеленої ісландської природи.

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Джаред Кушнер та Іванка Трамп з дітьми / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, раніше Івпнка Трамп показала фото у блакитному бікіні і похизувалася стрункою фігурою.

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