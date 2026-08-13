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У куртці кольору гакі і в обіймах чоловіка: Іванка Трамп показала сімейні фото з подорожі до Ісландії
Донька президента США поділилася новою порцією світлин із сімейної мандрівки мальовничою Ісландією.
Іванка Трамп продовжує ділитися в Instagram кадрами з подорожі до Ісландії, куди вона вирушила разом із чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми трьома дітьми.
Цього разу Іванка опублікувала особливо романтичні світлини з чоловіком. На одному з фото подружжя позувало в обіймах на тлі водоспаду та квітучих люпинів, а на інших Джаред тримав дружину на руках.
Закохані також не соромилися демонструвати свої почуття перед камерою і поцілувалися просто посеред ісландського пейзажу.
Для прогулянок донька президента обрала комфортний лук у природній кольоровій гамі. На ній були темно-коричневі обтислі легінси, коричневий топ і подовжена куртка кольору гакі з накладними кишенями та поясом на талії. Аутфіт вона доповнила високими коричневими шкіряними чоботами на невисоких підборах.
Біля водоспаду Іванка позувала з розпущеним білявим волоссям, укладеним у легкі локони, і з макіяжем з акцентом на очах.
Джаред ля мандрівки також обрав максимально комфортне вбрання: темну куртку, джемпер, штани кольору хакі і трекінгове взуття.
Іванка також показала сімейний кадр з трьома дітьми — донькою Арабеллою та синами Джозефом і Теодором. Родина позувала на лавці біля традиційного темного будинку серед зеленої ісландської природи.
Нагадаємо, раніше Івпнка Трамп показала фото у блакитному бікіні і похизувалася стрункою фігурою.