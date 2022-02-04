У хустці та з яскравою помадою: королеву Єлизавету II сфотографували напередодні ювілею

Королева Єлизавета II зараз перебуває в Сандрінгемі, де проведе на самоті день, коли пішов із життя її батько король Георг VI і день, коли вона стала новою королевою Великої Британії.

Вчора монархиню заскочили під час прогулянки на автомобілі. Її Величність нафарбувала губи яскравою помадою і одягла свою фірмову шовкову хустку, коли виїхала на прогулянку з водієм на своєму Land Rover у Сандрінгемі. Подивитися фото ви можете ось тут.

Зупинилася королева у улюбленому котеджі Wood Farm, де раніше завжди під час канікул у Сандрінгемі зупинявся її чоловік принц Філіп.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Очікується, що 6 лютого вона проведе день вступу на престол зі своєю сім'єю та відсвяткує свій платиновий ювілей наодинці. А ось масштабні заходи з нагоди ювілею королеви на троні заплановано на червень 2022 року.

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