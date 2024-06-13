У хутряній куртці влітку: леді Амелія Віндзор сходила на шопінг

28-річна дівчина тепло одяглася та вирушила на шопінг. Амелія була в ліловій плюшевій куртці, широких штанях карго з накладною кишенею на одній штанині і взута в черевики кольору хакі з чорними носами. Вона була у великих чорних навушниках, а в руках несла покупки та мобільний телефон.

На обличчі у Амелії майже не було макіяжу, а коротке волосся, яке дівчина нещодавно обстригла, вона розпустила.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше у своєму сторіз в Instagram Амелія показувала фото із салону, де їй зробили нову зачіску. На літо вона вирішила коротко підстригтися.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Instagram Амелії Віндзор

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