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У хутряному пальті та кумедному капелюсі: як королева Єлизавета в молодості до театру ходила

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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У хутряному пальті та кумедному капелюсі: як королева Єлизавета в молодості до театру ходила

Королева Єлизавета II та герцог Единбурзький / Фото: Associated Press

Покійна королева Єлизавета II дуже любила театр.

Цього дня, 31 жовтня 1955 року, королева Єлизавета II, яка сиділа на троні вже три роки, та її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький вирушили до театру Одеон на Лестер-сквер у Лондоні на показ фільму "Королівський наказ".

Монарха в пальті та вельми химерному капелюсі заскочили в автомобілі-кабріолеті, коли вона їхала до театру і вітала підданих, махаючи їм рукою і була в хутряному пальті, високих білих рукавичках і з перлами на шиї. Герцог зняв циліндр на знак привітання.

Попереду у цієї королівської пари було дуже довге життя, безліч світських раутів, театральних постановок і закордонних поїздок. І все життя практично до смерті принц Філіп супроводжував і підтримував свою королеву.

Королева Єлизавета II та герцог Единбурзький / © Associated Press
Королева Єлизавета II та герцог Единбурзький / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми згадували про родину принца Філіпа та розповідали, як його мати принцеса Аліса пережила революцію та вигнання.

Королева Єлизавета II та принц Філіп / © Getty Images
Королева Єлизавета II та принц Філіп / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
297
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