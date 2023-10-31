У хутряному пальті та кумедному капелюсі: як королева Єлизавета в молодості до театру ходила

Покійна королева Єлизавета II дуже любила театр.
Цього дня, 31 жовтня 1955 року, королева Єлизавета II, яка сиділа на троні вже три роки, та її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький вирушили до театру Одеон на Лестер-сквер у Лондоні на показ фільму "Королівський наказ".
Монарха в пальті та вельми химерному капелюсі заскочили в автомобілі-кабріолеті, коли вона їхала до театру і вітала підданих, махаючи їм рукою і була в хутряному пальті, високих білих рукавичках і з перлами на шиї. Герцог зняв циліндр на знак привітання.
Попереду у цієї королівської пари було дуже довге життя, безліч світських раутів, театральних постановок і закордонних поїздок. І все життя практично до смерті принц Філіп супроводжував і підтримував свою королеву.
Нагадаємо, нещодавно ми згадували про родину принца Філіпа та розповідали, як його мати принцеса Аліса пережила революцію та вигнання.
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