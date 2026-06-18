У ягідній сукні та оксамитових туфлях: леді Амелія Віндзор сяяла на літній вечірці

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

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Леді Амелія Віндзор була присутня на літній вечірці на честь 10-річчя Музею Вікторії та Альберта у Південному Кенсінгтоні у Лондоні. Для цього випадку дівчина обрала вбрання, яке чудово пасувало для теплого літнього сезону.

На Амелії була червона ягідна сукня на широких бретельках, з пишним подолом і декорована квітами, в руках маленька червона сумка на короткій ручці, а взута вона була в оксамитові туфлі теж кольору стиглої вишні на високих стійких підборах.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія розпустила волосся і зробила виразний макіяж, одягла кілька золотих підвісок на шию, на зап'ястя мала золотий браслет і годинник на іншому зап'ясті, а також кілька золотих каблучок на пальцях.

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Раніше цього місяця Амелія Віндзор вже обирала рожеву сукню з галтером, щоб бути присутньою на вечірці з нагоди попереднього показу літньої виставки Королівської академії мистецтв у Берлінгтон-Гаусі в столиці Британії.

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