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У ягідній сукні та оксамитових туфлях: леді Амелія Віндзор сяяла на літній вечірці
Британська аристократка вже кілька разів поспіль обирала яскраві образи своїх світських виходів.
Леді Амелія Віндзор була присутня на літній вечірці на честь 10-річчя Музею Вікторії та Альберта у Південному Кенсінгтоні у Лондоні. Для цього випадку дівчина обрала вбрання, яке чудово пасувало для теплого літнього сезону.
На Амелії була червона ягідна сукня на широких бретельках, з пишним подолом і декорована квітами, в руках маленька червона сумка на короткій ручці, а взута вона була в оксамитові туфлі теж кольору стиглої вишні на високих стійких підборах.
Леді Амелія розпустила волосся і зробила виразний макіяж, одягла кілька золотих підвісок на шию, на зап'ястя мала золотий браслет і годинник на іншому зап'ясті, а також кілька золотих каблучок на пальцях.
Раніше цього місяця Амелія Віндзор вже обирала рожеву сукню з галтером, щоб бути присутньою на вечірці з нагоди попереднього показу літньої виставки Королівської академії мистецтв у Берлінгтон-Гаусі в столиці Британії.