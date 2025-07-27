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У яскравій сукні і з червоним манікюром: дружину прем'єр-міністра Великої Британії зазнімкували на кінних перегонах
Вікторія Стармер мала чудовий вигляд на заході.
Дружину прем’єр-міністра Великої Британії Вікторію Стармер сфотографували на кінних перегонах імені короля Георга VI на іподромі Аскот.
Для такої події жінка обрала яскравий аутфіт. На ній була червона сукня міді з коміром, ґудзиками в тон і рукавами три чверті.
Пані Стармер зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку і червоний манікюр. На руці у неї був срібний браслет і срібна каблучка з камінням.
Нагадаємо, Вікторія Стармер на зустрічі з подружжям Макронів з’явилася у романтичній сукні міді з квітковим принтом від бренду Karen Millen.