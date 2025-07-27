ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
237
Час на прочитання
1 хв

У яскравій сукні і з червоним манікюром: дружину прем'єр-міністра Великої Британії зазнімкували на кінних перегонах

Вікторія Стармер мала чудовий вигляд на заході.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Вікторія Стармер

Вікторія Стармер / © Getty Images

Дружину прем’єр-міністра Великої Британії Вікторію Стармер сфотографували на кінних перегонах імені короля Георга VI на іподромі Аскот.

Для такої події жінка обрала яскравий аутфіт. На ній була червона сукня міді з коміром, ґудзиками в тон і рукавами три чверті.

Вікторія Стармер / © Getty Images

Вікторія Стармер / © Getty Images

Пані Стармер зробила укладання з м’якими локонами, макіяж із помадою ягідного відтінку і червоний манікюр. На руці у неї був срібний браслет і срібна каблучка з камінням.

Нагадаємо, Вікторія Стармер на зустрічі з подружжям Макронів з’явилася у романтичній сукні міді з квітковим принтом від бренду Karen Millen.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie