ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

У яскравій сукні та капелюшку з пером: принцеса Євгенія відвідала останній день кінних перегонів

Принцеса сяяла на публіці в останній день заходу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Євгенія

Принцеса Євгенія / © Getty Images

21 червня король Чарльз III та королева Камілла відвідали п’ятий день королівських кінних перегонів в Аскоті, які збіглися з 43-м днем народження принца Вільяма. Спадкоємець престолу на заході на іподромі не з’явився, але компанію монарху цього разу склала його племінниця принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк.

35-річна принцеса одягла яскраву червону сукню без рукавів, але з вирізом спереду. Вбрання було довжини міді і трохи розкльошеним до низу. Образ вона доповнила капелюшком-таблеткою, яка була прикрашена одним пером. Що стосується інших аксесуарів, то принцеса одягла лаконічні сережки з камінням, бежеві туфлі Aquazzura та доповнила лук сумкою M2Malletier із креативною золотою ручкою.

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Із цими аксесуарами Євгенія відвідала Royal Ascot днем раніше. Принцеса тоді носила цю сумку та туфлі з лаконічною білою сукнею та бежевим топом.

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Фотографи також зробили милий кадр, на якому видно, як король Чарльз вітав свою племінницю. Монарх поцілував Євгенії руку на публіці.

Принцеса Євгенія і король Чарльз / © Getty Images

Принцеса Євгенія і король Чарльз / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Беатріс / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Беатріс / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images

Принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie