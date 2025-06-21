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У яскравій сукні та капелюшку з пером: принцеса Євгенія відвідала останній день кінних перегонів
Принцеса сяяла на публіці в останній день заходу.
21 червня король Чарльз III та королева Камілла відвідали п’ятий день королівських кінних перегонів в Аскоті, які збіглися з 43-м днем народження принца Вільяма. Спадкоємець престолу на заході на іподромі не з’явився, але компанію монарху цього разу склала його племінниця принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк.
35-річна принцеса одягла яскраву червону сукню без рукавів, але з вирізом спереду. Вбрання було довжини міді і трохи розкльошеним до низу. Образ вона доповнила капелюшком-таблеткою, яка була прикрашена одним пером. Що стосується інших аксесуарів, то принцеса одягла лаконічні сережки з камінням, бежеві туфлі Aquazzura та доповнила лук сумкою M2Malletier із креативною золотою ручкою.
Із цими аксесуарами Євгенія відвідала Royal Ascot днем раніше. Принцеса тоді носила цю сумку та туфлі з лаконічною білою сукнею та бежевим топом.
Фотографи також зробили милий кадр, на якому видно, як король Чарльз вітав свою племінницю. Монарх поцілував Євгенії руку на публіці.