У яскравій сукні та капелюшку з пером: принцеса Євгенія відвідала останній день кінних перегонів

Принцеса Євгенія / © Getty Images

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21 червня король Чарльз III та королева Камілла відвідали п’ятий день королівських кінних перегонів в Аскоті, які збіглися з 43-м днем народження принца Вільяма. Спадкоємець престолу на заході на іподромі не з’явився, але компанію монарху цього разу склала його племінниця принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк.

35-річна принцеса одягла яскраву червону сукню без рукавів, але з вирізом спереду. Вбрання було довжини міді і трохи розкльошеним до низу. Образ вона доповнила капелюшком-таблеткою, яка була прикрашена одним пером. Що стосується інших аксесуарів, то принцеса одягла лаконічні сережки з камінням, бежеві туфлі Aquazzura та доповнила лук сумкою M2Malletier із креативною золотою ручкою.

Принцеса Євгенія / © Getty Images

Із цими аксесуарами Євгенія відвідала Royal Ascot днем раніше. Принцеса тоді носила цю сумку та туфлі з лаконічною білою сукнею та бежевим топом.

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Принцеса Євгенія / © Getty Images

Фотографи також зробили милий кадр, на якому видно, як король Чарльз вітав свою племінницю. Монарх поцілував Євгенії руку на публіці.

Принцеса Євгенія і король Чарльз / © Getty Images

Принцеса Євгенія і Беатріс / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Associated Press Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія Йоркська / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images Принцеса Євгенія і Джек Брусбенк / © Getty Images