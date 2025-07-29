ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
448
Час на прочитання
1 хв

У яскравій сукні та нюдових слінгбеках: королева Летиція обрала літній образ для ділової зустрічі

У королеви Летиції вже настрій перед літньою відпусткою, про це нам каже її лук, який Її Величність обрала для нового публічного виходу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Летиція головувала на щорічних зборах директорів центрів Інституту Сервантеса в Університеті Ла-Лагуна на Тенеріфе.

Інститут Сервантеса — іспанська державна установа, створена 1991 року для сприяння викладанню, вивченню та використанню іспанської мови в усьому світі. Інститут представлено у 88 містах 45 країн світу.

Королева Летиція з’явилася на заході у легкій літній сукні помаранчево-червоного кольору з квітковим принтом від іспанського бренду Adolfo Domínguez. Вперше королева носила її 2018 року під час зустрічі з Педро Санчесом та Бігоньєю Гомес.

Її образ доповнювали туфлі-слінгбеки нюдового кольору від Magrit, а також сережки Gold & Roses та каблучка Coreterno. Знімками із заходу поділився королівський палац Іспанії.

Королева Летиція і король Філіп VI з Педро Санчесом і Бігоньою Гомес / © Getty Images

Королева Летиція і король Філіп VI з Педро Санчесом і Бігоньою Гомес / © Getty Images

Нагадаємо, на вихідних доньки короля та королеви — принцеса Леонор та інфанта Софія відвідували Швейцарію, де підтримали жіночу збірну з футболу на Євро-2025.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie