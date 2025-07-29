У яскравій сукні та нюдових слінгбеках: королева Летиція обрала літній образ для ділової зустрічі

Королева Летиція / © Getty Images

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Летиція головувала на щорічних зборах директорів центрів Інституту Сервантеса в Університеті Ла-Лагуна на Тенеріфе.

Інститут Сервантеса — іспанська державна установа, створена 1991 року для сприяння викладанню, вивченню та використанню іспанської мови в усьому світі. Інститут представлено у 88 містах 45 країн світу.

Королева Летиція з’явилася на заході у легкій літній сукні помаранчево-червоного кольору з квітковим принтом від іспанського бренду Adolfo Domínguez. Вперше королева носила її 2018 року під час зустрічі з Педро Санчесом та Бігоньєю Гомес.

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Її образ доповнювали туфлі-слінгбеки нюдового кольору від Magrit, а також сережки Gold & Roses та каблучка Coreterno. Знімками із заходу поділився королівський палац Іспанії.

Королева Летиція і король Філіп VI з Педро Санчесом і Бігоньою Гомес / © Getty Images

Нагадаємо, на вихідних доньки короля та королеви — принцеса Леонор та інфанта Софія відвідували Швейцарію, де підтримали жіночу збірну з футболу на Євро-2025.