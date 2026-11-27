Королева Маргрете II

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Її Величність королева Маргрете II, як художниця-постановниця і художниця по костюмах, була присутня на вечорі як почесна гостя.

Вона з'явилася на заході в пишній вечірній спідниці максі з шовкової тафти, що переливається, насиченого пурпурово-сливового кольору, зверху накинувши шовкову шаль з торочкою і одягнувши чорне фактурне хутряне пальто кейп з пухнастою обробкою по коміру.

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Королева Маргрете II

Чорна лакована сумка-клатч на довгому ремінці через плече і витончена тростина з дерев'яною ручкою, якою королева користується при ходьбі, доповнювали її образ. Волосся Її Величність зібрала в пучок, і одягла великі сережки-підвіски з насиченими фіолетовими аметистами, що перегукуються за кольором зі спідницею, на пальці правої руки вона носила золотий перстень, а також була з макіяжем і в окулярах у безободковій оправі.

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Королева Маргрете II

Її супроводжували двоє онуків, діти її молодшого сина принца Йоагіма - граф Ніколай зі своєю дівчиною Бенедикте Туструп, і його брат граф Фелікс.

Королева Маргрете II та її онуки на виставі

Дія «Лускунчика» відбувається напередодні Різдва 1870-х років десь у Копенгагені. Прем'єра цієї вистави відбулася 2022 року, тоді королева Маргрете II також була присутня у залі.

Вистава “Лускунчик”

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