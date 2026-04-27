У яскравому штанному костюмі та з гарним укладанням: принцеса Катаріна-Амалія на святковому заході
Спадкоємиця нідерландського престолу — принцеса Оранська Катаріна-Амалія — справила враження елегантним та яскравим образом на святкуванні Дня короля в Доккумі сьогодні.
Старша дочка іменинника дня короля Віллема-Олександра та королеви Максими принцеса Катаріна-Амалія обрала для виходу у світ червоний штанний костюм від Max Mara з атласу, доповнивши образ клатчем Birds від Sarah's Bag золотого кольору, який раніше носила її мати Максима, і взула туфлі-човники із замші від Gianvito Rossi на підборах.
На шиї у Амалії був тонкий золотий ланцюжок, а у вухах великі золоті сережки зі скриньки її матері від Monies Official. Волосся принцеси було розпущене і красиво укладене хвилями, макіяж на обличчі виконаний був у натуральних відтінках, а в руках спадкоємиця тримала подарований їй букет квітів.
Принцеса Катаріна-Амалія останнім часом часто почала обирати для публічних виходів штанні костюми. Нещодавно під час візиту до Амстердаму дівчина також з’явилась в костюмі від Mango.