ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
1 хв

У яскравому штанному костюмі та з гарним укладанням: принцеса Катаріна-Амалія на святковому заході

Спадкоємиця нідерландського престолу — принцеса Оранська Катаріна-Амалія — справила враження елегантним та яскравим образом на святкуванні Дня короля в Доккумі сьогодні.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Старша дочка іменинника дня короля Віллема-Олександра та королеви Максими принцеса Катаріна-Амалія обрала для виходу у світ червоний штанний костюм від Max Mara з атласу, доповнивши образ клатчем Birds від Sarah's Bag золотого кольору, який раніше носила її мати Максима, і взула туфлі-човники із замші від Gianvito Rossi на підборах.

Принцеса Алексія, принцеса Аріана та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Алексія, принцеса Аріана та принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

На шиї у Амалії був тонкий золотий ланцюжок, а у вухах великі золоті сережки зі скриньки її матері від Monies Official. Волосся принцеси було розпущене і красиво укладене хвилями, макіяж на обличчі виконаний був у натуральних відтінках, а в руках спадкоємиця тримала подарований їй букет квітів.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія останнім часом часто почала обирати для публічних виходів штанні костюми. Нещодавно під час візиту до Амстердаму дівчина також з’явилась в костюмі від Mango.

Принцеса Катаріна-Амалія в Амстердамі / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія в Амстердамі / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie