У яскравому жакеті і з брошкою, як у Камілли: королева Софія вийшла на червону доріжку

86-річна королева Софія відвідала церемонію вручення соціальних нагород Mapfre Foundation у Real Casino de Madrid 8 жовтня 2025 року у Мадриді.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

Мати короля Іспанії Філіпа VI головувала на церемонії вручення соціальних нагород та приїхала на захід у супроводі своєї старшої дочки інфанти Єлени, яка є директоркою проєктів установи від 2008 року.

Королева Софія вірна своєму звичайному стилю, одягнувши білі штани вільного крою та топ у поєднанні з червоним подовженим жакетом, бежевою сумкою та пісочними замшевими туфлями-човниками.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

В образі королеви не обійшлося без її улюблених намист, а на грудях красувалося дві брошки — бджола (схожа є у королеви Камілли) і брошка у вигляді реалістичної квітки. Також королева одягла сережки та кілька каблучок, зробила улюблений французький манікюр, легкий макіяж та укладання.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Її дочка, нагадаємо, на цій церемонії продемонструвала свою любов до тихої розкоші.

Інфанта Єлена / © Getty Images

Інфанта Єлена / © Getty Images

