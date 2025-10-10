У яскравому жакеті і з брошкою, як у Камілли: королева Софія вийшла на червону доріжку

Королева Софія / © Getty Images

Мати короля Іспанії Філіпа VI головувала на церемонії вручення соціальних нагород та приїхала на захід у супроводі своєї старшої дочки інфанти Єлени, яка є директоркою проєктів установи від 2008 року.

Королева Софія вірна своєму звичайному стилю, одягнувши білі штани вільного крою та топ у поєднанні з червоним подовженим жакетом, бежевою сумкою та пісочними замшевими туфлями-човниками.

В образі королеви не обійшлося без її улюблених намист, а на грудях красувалося дві брошки — бджола (схожа є у королеви Камілли) і брошка у вигляді реалістичної квітки. Також королева одягла сережки та кілька каблучок, зробила улюблений французький манікюр, легкий макіяж та укладання.

Її дочка, нагадаємо, на цій церемонії продемонструвала свою любов до тихої розкоші.