- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 39
- Час на прочитання
- 1 хв
У яскравому жакеті та штанях: 88-річна нідерландська принцеса сходила до музею
88-річна нідерландська принцеса все ще продовжує виконувати свої офіційні обов'язки попри похилий вік.
Мати короля Віллема-Олександра – принцеса Нідерландів Беатрікс, відвідала Національний музей плетіння кошиків у Нордвольді.
Принцеса приїхала на захід у синьому подовженому жакеті з твіду, який поєднувала з чорними класичними штанями зі стрілками і туфлями. В руках вона тримала тростину, а образ доповнювала брошку на жакеті, сережки та каблучка на пальці.
Беатрікс традиційно зробила макіяж з акцентом на очі та свою фірмову зачіску.
Нагадаємо, нещодавно королівська родина Нідерландів знялася у сімейній літній фотосесії та поїдилася барвистими світлинами.