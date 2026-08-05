У яскравих сукнях і золотих аксесуарах: іспанські принцеси відвідали прийом на Майорці

Принцеса Леонор і інфанта Софія / © Getty Images

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Щоліта приблизно в цей час у календарі короля та королеви Іспанії є подія, яку вони не пропускають. Оселившись у палаці Марівент на острові Майорка, Їх Величності влаштовують у своїй резиденції традиційний прийом для представників влади Балеарських островів, а також представників різних сфер та інституцій місцевого суспільства. Фактично саме ця подія дає старт літньому відпочинку родини.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

На прийом король Філіп і королева Летиція також беруть двох своїх доньок — Леонор і Софію. Цього року дівчата, яким 20 і 19 років, одяглися хоч у різні сукні, але у обох вони були яскравими, літніми і легкими.Леонор і Софія просто сяяли, коли вийшли на публіку, що неможливо було помітити.

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Леонор і Софія / © Getty Images

Старша сестра — Леонор, яка також є і спадкоємицею трону, обрала костюм від іспанського бренду Thinking Mu. Вона поєднала топ без рукавів з максі-спідницею, а візерунок на речах поєднував відтінки малинового, насиченого помаранчевого та золотисто-жовтого з несподіваними синіми акцентами. Насичене поєднання кольорів нагадувало драматичний середземноморський захід сонця та суттєво відрізнялося від більш стриманих та класичних образів, які принцеса зазвичай носила.

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Також вона привернула увагу новою зачіскою, адже зробила хвилясте і об’ємне укладання, яке їй дуже пасувало. Цей лук Леонор доповнила золотими прикрасами, зокрема, каблучками і браслетом-манжетою, а також золотистими босоніжками.

Софія ж обрала сукню від італійського бренду Momonì, вкриту пастельними рожевими, бордовими, кремовими та світло-блакитними відтінками. Іспанська інфанта підкреслила цей романтичний лук тонким золотим поясом у вигляді зірок, сандалями золотистого кольору та витонченими золотими прикрасами. Підбори Софія не носить, адже обрала для себе такий комфортний стиль вже давно.

Леонор і Софія зі своєю бабусею / © Getty Images

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