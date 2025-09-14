У календарі принцеси Уельської заплановано важливий захід: перші подробиці

Принцеса Уельська / © Getty Images

Цього тижня Кейт та Вільям відвідували Лондонський музей природної історії, де принцеса постала з новою зачіскою.

Також вони приїжджали до Національної федерації інститутів жінок у Саннінгдейлі у третю річницю від дня смерті королеви Єлизавети II.

Принц Вільям і принцеса Кейт / © Getty Images

Королівський фонд також оголосив про ще одну важливу дату в календарі Вільяма та Кейт — це щорічний концерт, який організовує принцеса у грудні — Together at Christmas.

Принцеса Уельська на концерті Together at Christmas 2024 року / © Associated Press

Він знову покликаний об’єднати спільноти по всій Великій Британії, щоб вшанувати пам’ять людей, які доклали всіх зусиль, щоб допомагати іншим, надаючи ще ефективніші місцеві послуги», — йдеться у щорічному звіті фонду.

Принцеса Уельська проводить святковий різдвяний концерт від 2021 року, і щороку на ньому вшановують людей, що надихають, і організації по всій Великій Британії. Знімання зазвичай відбуваються на початку грудня, а от по телебаченню концерт транслюється на Різдво — 25 грудня. Дата поки що офіційно не оголошена.