У камуфляжі: королівський дім Бельгії показав, як спадкоємиця престолу проходить військову підготовку

Принцеса Бельгії Єлизавета восени 2020 року вступила до Військової академії у Брюсселі і восени вже цього року разом зі своїми однокурсниками прийме офіцерську присягу. В останні кілька тижнів студенти навчального закладу брали участь у літньому таборі, який завершує їхню військову підготовку.

Бельгійський королівський палац опублікував різноманітні фотографії, зроблені під час табору. На фото 21-річна принцеса зображена у нестандартному для себе вбранні — у військовій формі.

У підписі до публікації йдеться про те, що за три роки в академії Єлизавета навчилася керувати взводом близько тридцяти бійців, також вона регулярно брала участь у теоретичних заняттях, тактичних вправах. Також вона навчилася використовувати складнішу зброю, таку як гранати та протитанкові засоби.

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