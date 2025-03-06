У камуфляжі та вузьких джинсах: герцогиня Софі відвідала навчальний військовий центр

Герцогиня Софі одягла армійський камуфляж, щоб відвідати британські війська для участі у навчаннях із бойової стрільби.
Софі в ролі королівського почесного полковника Королівського особистого йоменського полку, легкого кавалерійського полку армійського резерву прибула на навчання у центрі Warcop в Епплбі-ін-Вестморленді.
60-річна герцогиня Единбурзька здійснила індивідуальний візит до навчального центру та була одягнена в армійську бойову форму, навушники та захисні окуляри. Софі також одягла сірий джемпер із високим коміром та сірі вузькі джинси під армійською бойовою формою.
Це вперше, коли Софі відвідує британські війська. Минулого року герцогиня Единбурзька відвідала резервістів британської армії під час великих навчань на півночі Німеччини. У королівському Instagram також поділилися кількома фото.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, в якому гарному аутфіті герцогиня Софі відвідала захід в Ессексі.
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