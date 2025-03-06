У камуфляжі та вузьких джинсах: герцогиня Софі відвідала навчальний військовий центр

Герцогиня Софі одягла армійський камуфляж, щоб відвідати британські війська для участі у навчаннях із бойової стрільби.

Софі в ролі королівського почесного полковника Королівського особистого йоменського полку, легкого кавалерійського полку армійського резерву прибула на навчання у центрі Warcop в Епплбі-ін-Вестморленді.

60-річна герцогиня Единбурзька здійснила індивідуальний візит до навчального центру та була одягнена в армійську бойову форму, навушники та захисні окуляри. Софі також одягла сірий джемпер із високим коміром та сірі вузькі джинси під армійською бойовою формою.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Це вперше, коли Софі відвідує британські війська. Минулого року герцогиня Единбурзька відвідала резервістів британської армії під час великих навчань на півночі Німеччини. У королівському Instagram також поділилися кількома фото.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Нагадаємо, нещодавно ми показували, в якому гарному аутфіті герцогиня Софі відвідала захід в Ессексі.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

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