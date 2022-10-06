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У канарковій сукні з бантом: прессекретарка Байдена продемонструвала на роботі новий діловий лук

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У канарковій сукні з бантом: прессекретарка Байдена продемонструвала на роботі новий діловий лук

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр любить вносити у свої ділові луки яскраві кольори.

Прессекретарка Білого дому - Карін Жан-П’єр - виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін цього разу обрала для свого ділового аутфіту сукню міді канаркового відтінку з бантом, зверху якої вона одягла білий жакет.

Вбрання прессекретарка доповнила лакованими бежево-коричневими туфлями на шпильках і з круглими носками.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Образ Жан-П’єр доповнила фірмовою зачіскою з локонами, макіяжем із персиково-чорними тінями і улюбленими золотими сережками-цвяшками.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

А минулого разу Карін вийшла до журналістів у білій сукні, прикрашеній у зоні декольте великими перлами. лук вона доповнила рожевим жакетом.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1253
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