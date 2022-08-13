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У канарковому костюмі та бурштиновому намисті: Ненсі Пелосі на пресконференції

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У канарковому костюмі та бурштиновому намисті: Ненсі Пелосі на пресконференції

Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

Політик завжди одягається дуже ефектно та не боїться яскравих чистих кольорів.

Речник палати представників США Ненсі Пелосі дала щотижневу пресконференцію на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні.

Для виступу Ненсі обрала дуже ефектний образ. Політик з'явилася в канарково-жовтому штанному костюмі із закоченими рукавами та янтарним намистом.

Ненсі Пелосі / © Getty Images
Ненсі Пелосі / Фото: Getty Images

На лацкані жакету Пелосі – великий друг та надійний партнер України - продовжує носити брошку у вигляді прапорів США та України.

Нагадаємо, раніше Пелосі підкреслила фігуру червоною сукнею міді.

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