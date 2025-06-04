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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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233
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1 хв

У капелюшку-обідку та вбранні з кейп-рукавами: королева Матильда вручила нагороди молодим музикантам

Цей захід Її Величність відвідує щороку.

Королева Бельгії Матильда

Королева Бельгії Матильда / © Getty Images

Королева Бельгії Матильда відвідала церемонію нагородження переможців у конкурсі піаністів імені королеви Єлизавети, яка відбулася в Музичній капелі королеви Єлизавети у Ватерлоо.

Цього року Нікола Меувсен із Нідерландів переміг у конкурсі та отримав головний приз — премію королеви Матильди в розмірі 25 тисяч євро, а також численні концертні виступи в Бельгії та за кордоном.

Королева Бельгії Матильда / © Getty Images

Королева Бельгії Матильда / © Getty Images

Для виходу у світ Її Величність обрала ніжно-рожевий костюм від бельгійського Модного дому Natan. Вбрання включало вільні штани класичного фасону та блузу з кейп-рукавами.

Образ Матильда доповнила туфлями від Dior з принтом, рукавичками та улюбленими золотими прикрасами. На її голові був незвичайний капелюшок-обідок.

Королева Бельгії Матильда / © Getty Images

Королева Бельгії Матильда / © Getty Images

Цей вихід у світ королева зробила після того, як разом з молодшою донькою принцесою Елеонорою з’явилася на заключному вечорі конкурсу у Брюссельському центрі витончених мистецтв.

Королева Матильда / © Getty Images

© Getty Images

Королева Матильда_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Матильда и король Филипп_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Матильда_2 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

© Getty Images

Королева Матильда и король Филипп_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

© Getty Images

Королева Матильда_8 / © Reuters

© Reuters

Королева Матильда_9 / © Reuters

© Reuters

Королева Матильда / © Getty Images

© Getty Images

Королева Елизавета ІІ, король Бельгии Филипп и королева Матильда_1 / © Reuters

© Reuters

Королева Матильда и король Филипп_1 / © Getty Images

© Getty Images

Королева Матильда_1 / © Getty Images

© Getty Images

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