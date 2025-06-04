У капелюшку-обідку та вбранні з кейп-рукавами: королева Матильда вручила нагороди молодим музикантам

Королева Бельгії Матильда / © Getty Images

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Королева Бельгії Матильда відвідала церемонію нагородження переможців у конкурсі піаністів імені королеви Єлизавети, яка відбулася в Музичній капелі королеви Єлизавети у Ватерлоо.

Цього року Нікола Меувсен із Нідерландів переміг у конкурсі та отримав головний приз — премію королеви Матильди в розмірі 25 тисяч євро, а також численні концертні виступи в Бельгії та за кордоном.

Королева Бельгії Матильда / © Getty Images

Для виходу у світ Її Величність обрала ніжно-рожевий костюм від бельгійського Модного дому Natan. Вбрання включало вільні штани класичного фасону та блузу з кейп-рукавами.

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Образ Матильда доповнила туфлями від Dior з принтом, рукавичками та улюбленими золотими прикрасами. На її голові був незвичайний капелюшок-обідок.

Королева Бельгії Матильда / © Getty Images

Цей вихід у світ королева зробила після того, як разом з молодшою донькою принцесою Елеонорою з’явилася на заключному вечорі конкурсу у Брюссельському центрі витончених мистецтв.

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