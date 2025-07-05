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У капелюшку та скромній сукні: чому японська принцеса Како одягла сіре вбрання на захід
Японська імператорська сім'я дуже уважно та обережно підходить до вибору вбрання для кожного заходу.
Сірі стримані сукні та чорні капелюхи часто вказують на те, що захід — офіційний, урочистий чи тісно пов'язаний із традиційним проявом поваги та пам'яті. Колір чорного в такому контексті символізує жалобу та серйозність. Також проявом скорботи вважається поєднання сірого та чорного кольорів.
Саме в таких відтінках принцеса Како відвідала могили своїх прадіда та прабабусі на імператорському цвинтарі Мусасі. Це урочистий ритуал звіту про закінчення її офіційного візиту до Бразилії. У подібних обставинах імперський дрескод вимагає стриманості кольорів та класичних фасонів.
Її сукня була з щільної тканини і з ґудзиками на спині, а доповнила Како її лаконічним фетровим капелюшком. Образ доповнили рукавички, традиційне віяло в руках і прикраси з перлами.
Нагадаємо, що до Бразилії вона літала, щоб відзначити 130-ті роковини дипломатичних відносин між Японією та Бразилією.