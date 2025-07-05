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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

У капелюшку та скромній сукні: чому японська принцеса Како одягла сіре вбрання на захід

Японська імператорська сім'я дуже уважно та обережно підходить до вибору вбрання для кожного заходу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Како

Принцеса Како / © Getty Images

Сірі стримані сукні та чорні капелюхи часто вказують на те, що захід — офіційний, урочистий чи тісно пов'язаний із традиційним проявом поваги та пам'яті. Колір чорного в такому контексті символізує жалобу та серйозність. Також проявом скорботи вважається поєднання сірого та чорного кольорів.

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Саме в таких відтінках принцеса Како відвідала могили своїх прадіда та прабабусі на імператорському цвинтарі Мусасі. Це урочистий ритуал звіту про закінчення її офіційного візиту до Бразилії. У подібних обставинах імперський дрескод вимагає стриманості кольорів та класичних фасонів.

Її сукня була з щільної тканини і з ґудзиками на спині, а доповнила Како її лаконічним фетровим капелюшком. Образ доповнили рукавички, традиційне віяло в руках і прикраси з перлами.

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Нагадаємо, що до Бразилії вона літала, щоб відзначити 130-ті роковини дипломатичних відносин між Японією та Бразилією.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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