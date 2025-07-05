У капелюшку та скромній сукні: чому японська принцеса Како одягла сіре вбрання на захід

Принцеса Како / © Getty Images

Реклама

Сірі стримані сукні та чорні капелюхи часто вказують на те, що захід — офіційний, урочистий чи тісно пов'язаний із традиційним проявом поваги та пам'яті. Колір чорного в такому контексті символізує жалобу та серйозність. Також проявом скорботи вважається поєднання сірого та чорного кольорів.

Принцеса Како / © Getty Images

Саме в таких відтінках принцеса Како відвідала могили своїх прадіда та прабабусі на імператорському цвинтарі Мусасі. Це урочистий ритуал звіту про закінчення її офіційного візиту до Бразилії. У подібних обставинах імперський дрескод вимагає стриманості кольорів та класичних фасонів.

Її сукня була з щільної тканини і з ґудзиками на спині, а доповнила Како її лаконічним фетровим капелюшком. Образ доповнили рукавички, традиційне віяло в руках і прикраси з перлами.

Реклама

Принцеса Како / © Getty Images

Нагадаємо, що до Бразилії вона літала, щоб відзначити 130-ті роковини дипломатичних відносин між Японією та Бразилією.

Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Японська принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Associated Press Принцеса Како / © Getty Images Принцеса Како / © Getty Images