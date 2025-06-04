У капелюшку-таблетці та яскравому вбранні: королева Максима на відкритті клініки

Заклад об’єднає під одним дахом шість спеціальностей: ортопедію, гінекологію, отоларингологію, дерматологію, флебологію та пластичну хірургію. Завдяки цьому розширенню організація прагне збільшити можливості охорони здоров’я в регіоні Великого Роттердама, де попит на лікування і час очікування залишаються високими.
Для цього важливого дня королева вибрала яскраве вбрання. Максима одягла ансамбль бельгійського Модного дому Natan, бренду, який часто обирає для своїх публічних появ. Зокрема, вона була у вбранні зелено-жовтого кольору, який поєднала з клатчем у такий самий принт і сітчастими рукавичками.
Також образ Максими доповнив капелюшок-таблетка, лаконічні туфлі-човники від Gianvito Rossi та золоті сережки з камінням.
Це вбрання Максима раніше вже одягала. Вперше в цьому яскравому ансамблі від Natan Її Величність з’явилася на публіці під час святкування Дня короля 2021 року.