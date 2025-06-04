У капелюшку-таблетці та яскравому вбранні: королева Максима на відкритті клініки

Королева Максима / © Getty Images

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Заклад об’єднає під одним дахом шість спеціальностей: ортопедію, гінекологію, отоларингологію, дерматологію, флебологію та пластичну хірургію. Завдяки цьому розширенню організація прагне збільшити можливості охорони здоров’я в регіоні Великого Роттердама, де попит на лікування і час очікування залишаються високими.

Королева Максима / © Getty Images

Для цього важливого дня королева вибрала яскраве вбрання. Максима одягла ансамбль бельгійського Модного дому Natan, бренду, який часто обирає для своїх публічних появ. Зокрема, вона була у вбранні зелено-жовтого кольору, який поєднала з клатчем у такий самий принт і сітчастими рукавичками.

Також образ Максими доповнив капелюшок-таблетка, лаконічні туфлі-човники від Gianvito Rossi та золоті сережки з камінням.

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Королева Максима / © Getty Images

Це вбрання Максима раніше вже одягала. Вперше в цьому яскравому ансамблі від Natan Її Величність з’явилася на публіці під час святкування Дня короля 2021 року.

Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Король Віллем-Олександр та королева Максима на коронації / © Associated Press Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Associated Press Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима і король Вллем-Олександр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима і королева Летиція / © Getty Images Королева Максима і король Віллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images