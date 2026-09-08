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У капелюсі та з улюбленим собакою: Меган Маркл сяє на безтурботному літньому фото
Герцогиня Сасекська поділилася в соцмережі новою фотографією, показавши свій прекрасний теплий день.
Меган мала розслаблений вигляд, притискаючись до свого чорного лабрадора Пули і збираючи овочі та фрукти у садку. Знімок, схоже, було зроблено ще у Каліфорнії, а герцогиня просто дістала його з фотоархіву.
Вона була одягнена в білі штани, смугасту зелену сорочку і крислатий солом'яний капелюх, а коли собака підійшов оглянути продукти, погладила Пулу по морді.
Мати двох дітей повернулася до Великої Британії зі своєю сім'єю у серпні після шести років життя у Каліфорнії. Поки не відомо, в якій школі почнуть навчання їхні з принцом Гаррі двоє дітей, але, кажуть, герцогиня вже схвильована цією новою подією свого життя.