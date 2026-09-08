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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
352
Час на прочитання
1 хв

У капелюсі та з улюбленим собакою: Меган Маркл сяє на безтурботному літньому фото

Герцогиня Сасекська поділилася в соцмережі новою фотографією, показавши свій прекрасний теплий день.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

Меган мала розслаблений вигляд, притискаючись до свого чорного лабрадора Пули і збираючи овочі та фрукти у садку. Знімок, схоже, було зроблено ще у Каліфорнії, а герцогиня просто дістала його з фотоархіву.

Вона була одягнена в білі штани, смугасту зелену сорочку і крислатий солом'яний капелюх, а коли собака підійшов оглянути продукти, погладила Пулу по морді.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Мати двох дітей повернулася до Великої Британії зі своєю сім'єю у серпні після шести років життя у Каліфорнії. Поки не відомо, в якій школі почнуть навчання їхні з принцом Гаррі двоє дітей, але, кажуть, герцогиня вже схвильована цією новою подією свого життя.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

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