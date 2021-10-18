У капелюшках і перлах: японські принцеси Како і Мако приїхали збирати урожай рису

У капелюшках і перлах: японські принцеси Како і Мако приїхали збирати урожай рису

Фотографи зазнімкували сестер-принцес Японії біля Імператорського палацу.

Японські принцеси Како і Мако потрапили до об'єктивів папараці, коли в автомобілі під'їхали до Імператорського палацу, щоб взяти участь в обряді збору врожаю рису.

Како була одягнена у ніжно-рожеву сукню і такого самого кольору елегантний капелюх. На шиї у неї було намисто з перлів, у вухах — перлинні сережки, а до сукні прикріплена розкішна брошка з дорогоцінними каменями. На обличчя вона одягла білу маску.

принцеса Како / Getty Images

Її сестра — принцеса Мако — одягла схожу сукню світлого відтінку, яку поєднала з капелюхом. Свій аутфіт вона доповнила такими самими перловими прикрасами, як і її сестра.

принцеса Мако / Getty Images

До слова, нещодавно Мако відвідала мавзолей імператора Сьова. На ній була скромна сіра сукня з грубої тканини довжини максі з декоративними ґудзиками, до якої взула чорні туфлі. До вбрання принцеса прикріпила елегантну брошку.

Нагадаємо, зовсім скоро, 26 жовтня Мако вийде заміж за простолюдина Кея Комура. Її коханий прибув до Токіо для підготовки до весілля ще в кінці вересня.

Наречений принцеси Мако — Кей Комура / Getty Images

Мако відмовиться від грошей, які їй призначені при вступі в шлюб (1,2 мільйона доларів), і урочистих королівських церемоній заради шлюбу з простолюдином.

Після весілля Мако позбудеться титулу принцеси. Вони переїдуть жити до Нью-Йорку, де Кей працює в юридичній кампанії.

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