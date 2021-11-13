У капелюсі та стильному жакеті: 81-річна королева Данії на зустрічі у Німеччині

У капелюсі та стильному жакеті: 81-річна королева Данії на зустрічі у Німеччині

На запрошення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра, королева Данії Маргрете II та наслідний принц Фредерік здійснили триденний державний візит.

Днями 81-річна королева відвідувала Зал П'єра Булеза, де з'явилася у червоному приталеному жакеті, сукні та капелюсі.

Королева Маргрете II / Getty Images

Також Її Величність відвідала разом із президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром прийом у Німецькому історичному музеї у Берліні. Там Маргрете з'явилася в розкішній вечірній блакитній сукні, усипаній камінням, і з круглим вирізом.

Королева Маргрете II / Getty Images

Учора, 12 листопада, королева у супроводі прем'єр-міністра Баварії Маркуса Зедера прибула до Мюнхенської резиденції — яка раніше була будинком герцогів, курфюрстів та королів Баварії з династії Віттельсбагів. Також королева Данії Маргрете II позувала для фото на терасі на даху Форуму Берлінського замку Гумбольдта перед пресконференцією в Берліні. На задньому плані видно Берлінський собор.

Маргрете II / Associated Press

Королева вибрала для такого насиченого дня блакитне вбрання у стриманих тонах: блакитний жакет, сіру спідницю, шовкову блакитну блузу та капелюшок. На шиї Її Величності був щільний теплий шарф, а у вухах золоті сережки.

Маргрете II / Associated Press

Маргрете II / Associated Press

Читайте також:

Королева Маргрете II і її стильні луки (22 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання