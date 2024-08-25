У капелюсі та вбранні з вишивкою: чарівна королева Камілла відвідала іподром

Поки в Україні святкували День Незалежності, у Британії 77-річна королева Камілла – дружина короля Чарльза ІІІ – відвідала фестиваль Ebor на іподромі York Racecourse в Йорку, щоб відкрити новий комплекс Bustardthorpe Development.

Її оголосили покровителькою іподрому York Racecourse у травні, тому не дивно, що вона відвідала захід. Вибрала Камілла для своєї появи на публіці небесно-блакитну сукню-пальто на блискавці від бренду Fiona Clare Aldridge, яка була спереду та на манжетах прикрашена флористичною вишивкою.

Також королева одягла бежеві туфлі від Eliot Zed, які ідеально підходили за кольором до сумки від Bottega Veneta та її світлого капелюху від Philip Treacy з пером. У вухах Камілли були сережки з великими перлинами, а на її зап'ясті улюблений браслет від Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Під час заходу королева перерізала стрічку, щоб офіційно відкрити новий комплекс Bustardthorpe Development. Центр був задуманий як місце, де люди могли б відпочити, поїсти та випити, і був спроектований з урахуванням принципів сталого розвитку від резервуарів для збору дощової води до сонячних панелей.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Багатьох здивувало те, що королева вирішила відвідати цей захід попри відпустку. Наприклад, королева Єлизавета в роки свого правління зазвичай воліла серпень виділяти для відпочинку в замку Балморал у Шотландії, але Камілла вирішила інакше — вона продовжує працювати. Також днями Її Величність з'явилася на публічному заході, продемонструвавши синє пальто від цього ж бренду Fiona Clare Aldridge.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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