У капелюсі-таблетці з вуаллю: лаконічний образ королеви Летиції на похороні королеви Єлизавети II

Європейські монархи, включно з королеврю Летицією та королем Філіппом проводжають королеву Єлизавету II в останню путь.
Король Іспанії Філіп VI та його дружина королева Летиція одними з перших монархів з'явилися у Вестмінстер-голі, щоб попрощатися з королевою Єлизаветою II.
Сьогодні королівська пара приєдналася до британської королівської родини у Вестмінстерському абатстві, де проходила жалобна служба.
Для жалобного заходу королева Летиція одягла лаконічне та елегантне вбрання. На ній була чорна сукня-футляр із вузьким чорним поясом на талії та гудзиками на плечах.
На голову Летиція одягла витончений чорний капелюх-таблетку з чорною вуаллю.
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