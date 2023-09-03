У капелюсі з пір'ям та мінісумкою Bottega Veneta: королева Камілла зачарувала образом у Шотландії

2 вересня король Великої Британії Чарльз, його дружина королева Камілла, а також сестра принцеса Анна та її чоловік Тімоті Лоуренс відвідали захід Braemar Gathering 2023, що проходив у Меморіальному парку у Бремарі, що у Шотландії.

Проходив захід неподалік від замку Балморал, де минулого року померла королева Великої Британії Єлизавета II. Braemar Gathering – це найвідоміші у світі ігри горян, які проводяться щорічно у першу суботу вересня. Глядачі з усього світу збираються, щоб подивитися, як гравці беруть участь у таких змаганнях, як метання колод, метання молота та перетягування канату.

Змагання мають 200-річну історію, а королівська родина вперше почала відвідувати ці ігри в середині ХІХ століття, коли королева Вікторія та принц Альберт придбали замок Балморал.

За традицією королева Камілла вирішила одягнутися у зелений колір – символ Шотландії. Її Величність обрала костюм зі спідницею до колін та приталеним жакетом на ґудзиках. Спідниця була виготовлена з картатої тканини і мала кілька складок, нагадувавши таким чином традиційний шотландський тартан. Такою самою тканиною були декоровані і лацкани жакета.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Доповнили образ королеви: милий капелюшок коричневого кольору з двома пір'їнами, коричневі туфлі та мінісумка з короткими ручками від бренду Bottega Veneta. Модель називається Intrecciato і більше не продається. Камілла з цим аксесуаром з'являлася на публіці часто і дуже її любить.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також можна помітити, що у Камілли був на руці її улюблений браслет, який вона майже ніколи не знімає, від бренду Van Cleef & Arpels, а на шиї у неї був ланцюжок із золотим медальйоном від Monica Vinader.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

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